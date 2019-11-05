В Симферополе иномарка влетела в забор
Инцидент произошел утром на одной из самых оживленных улиц [фото]
Фото: Алексей Громов / Автопартнер Крым / ВКонтакте
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В Симферополе иномарка вылетела с дороги и снесла ограждение. Инцидент произошел утром во вторник, 5 ноября.
Как сообщают очевидцы, машина двигалась по проспекту Победы со стороны Бородинского кольца в сторону центра. Почему иномарка выехала за пределы проезжей части - неизвестно.
Машина смяла забор, разделяющий встречные потоки на одной из самых оживленных транспортных артерий крымской столицы. О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU