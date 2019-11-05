Аэропорт Симферополь в весенне-летний период обслужил свыше 4 миллионов пассажиров
Аэропорт Симферополь с 31 марта по 26 октября принял и обслужил 4,1 миллиона человек, а всего с начала года - 4,7 миллиона пассажиров.
- В 2019 году рейсы из аэропорта Симферополь совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям, - сообщает пресс-служба международного аэропорта Симферополь. - В разгар курортного сезона воздушная гавань полуострова принимала и отправляла более 200 рейсов и 30 тысяч. пассажиров в сутки.
Рекорд пассажиропотока пришелся на 10 августа – свыше 34 тысяч человек.
Были открыты рейсы на новые направления - Петрозаводск, Брянск, Элиста и Саранск.
Успешно реализована и чартерная программа: принято и отправлено 676 чартерных рейсов, перевезших в Крым и обратно 195,6 тысяч пассажиров, что на треть выше прошлогодних показателей. Это еще один рекорд в новейшей истории аэропорта Симферополь.
ИСТОЧНИК KP.RU