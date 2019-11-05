2019-11-05T09:57:27+03:00
Общество

Аэропорт Симферополь в весенне-летний период обслужил свыше 4 миллионов пассажиров

В разгар курортного сезона воздушная гавань принимала по 30 тысяч пассажиров за сутки
Галина КОВАЛЕНКО
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Аэропорт принял с начала 2019 года почти 5 миллионов пассажиров.Аэропорт принял с начала 2019 года почти 5 миллионов пассажиров.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Аэропорт Симферополь с 31 марта по 26 октября принял и обслужил 4,1 миллиона человек, а всего с начала года - 4,7 миллиона пассажиров.

- В 2019 году рейсы из аэропорта Симферополь совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям, - сообщает пресс-служба международного аэропорта Симферополь. - В разгар курортного сезона воздушная гавань полуострова принимала и отправляла более 200 рейсов и 30 тысяч. пассажиров в сутки.

Рекорд пассажиропотока пришелся на 10 августа – свыше 34 тысяч человек.

Были открыты рейсы на новые направления - Петрозаводск, Брянск, Элиста и Саранск.

Успешно реализована и чартерная программа: принято и отправлено 676 чартерных рейсов, перевезших в Крым и обратно 195,6 тысяч пассажиров, что на треть выше прошлогодних показателей. Это еще один рекорд в новейшей истории аэропорта Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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