Подросток в Крыму хотел запрыгнуть на поезд и остался без ступни
В Крыму 17-летний подросток попытался запрыгнуть на поезд, но в итоге попал под колеса и лишился стопы.
Инцидент произошел на станции "Нижнегорская".
- Наши сотрудники установили, что подросток опаздывал на поезд и пытался запрыгнуть в поезд, который уже набрал скорость. Юноша оступился и упал под вагон, - рассказали в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Подростка доставили в больницу. К сожалению, в результате парень получил такие травмы, что врачи приняли решение об ампутации стопы.
Транспортные полицейские сейчас расследуют инцидент.
- Силовикам придется установить все обстоятельства произошедшего и вынести процессуальное решение по факту получения травмы, - заключили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU