Подросток в Крыму хотел запрыгнуть на поезд и остался без ступни

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-05T12:14:46+03:00

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В Крыму 17-летний подросток попытался запрыгнуть на поезд, но в итоге попал под колеса и лишился стопы.

Инцидент произошел на станции "Нижнегорская".

- Наши сотрудники установили, что подросток опаздывал на поезд и пытался запрыгнуть в поезд, который уже набрал скорость. Юноша оступился и упал под вагон, - рассказали в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Подростка доставили в больницу. К сожалению, в результате парень получил такие травмы, что врачи приняли решение об ампутации стопы.

Транспортные полицейские сейчас расследуют инцидент.

- Силовикам придется установить все обстоятельства произошедшего и вынести процессуальное решение по факту получения травмы, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU