В Крыму подготовили военные вертолеты к зиме
На крымских военных аэродромах специалисты армейской авиации Южного военного округа подготовили технику к зимнему режиму эксплуатации.
- На всех вертолетах проведено более 100 различных технических операций, - сообщает пресс-служба отдела информационного обеспечения Черноморского флота.
Специалисты проверили и отрегулировали все системы, агрегаты, узлы и заменили масла и специальные жидкости.
Всего сезонным обслуживанием вертолетной техники занимались свыше 200 военнослужащих инженерно-технической службы полка. Привлекалось около 50 единиц техники, среди которых транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, ударные Ми-28, Ми-35 и Ка-52.
Главная задача мероприятия: подготовка вертолетов к безотказной работе в любых климатических условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU