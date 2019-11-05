В Крыму подготовили военные вертолеты к зиме

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-05T12:02:54+03:00

Вертолеты всегда должны быть на ходу. Фото: Александр ТИТКОВ

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На крымских военных аэродромах специалисты армейской авиации Южного военного округа подготовили технику к зимнему режиму эксплуатации.

- На всех вертолетах проведено более 100 различных технических операций, - сообщает пресс-служба отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Специалисты проверили и отрегулировали все системы, агрегаты, узлы и заменили масла и специальные жидкости.

Всего сезонным обслуживанием вертолетной техники занимались свыше 200 военнослужащих инженерно-технической службы полка. Привлекалось около 50 единиц техники, среди которых транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, ударные Ми-28, Ми-35 и Ка-52.

Главная задача мероприятия: подготовка вертолетов к безотказной работе в любых климатических условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU