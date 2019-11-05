2019-11-05T13:35:09+03:00
Общество

Депортированным из Крыма могут увеличить компенсации за потерянную недвижимость

Деньги смогут получить те, у кого сохранились документы на имущество
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба главы Крыма Сергея АксеноваФото: пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова
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Народам, депортированным из Крыма по национальному признаку в 1941-1944 годах, планируют увеличить размер компенсации за потерянное имущество.

Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек в эфире радио "Комсомольская правда-Крым".

- В 90-х годах утраченное имущество компенсировалось суммой в 10 тысяч рублей. И в те годы на эти деньги можно было приобрести недвижимость. Сейчас это невозможно. Потому необходимо поставить на федеральном уровне вопрос об увеличении суммы компенсаций за недвижимое имущество, - сказал депутат.

Компенсации, отметил Бальбек, смогут получить люди, у которых остались документы на имущество.

- Недвижимость обычно передается из поколения в поколение. Здесь, к сожалению, эта цепь была прервана, потому что люди покинули отчий дом, - добавил Бальбек.

Также по его словам, депортированным из Крыма гражданам планируют увеличить размер ежемесячной компенсации.

- Мы сейчас обсуждаем в рамках субъектового закона увеличение ежемесячной суммы компенсаций. Сейчас она ничтожно мала, это 500 рублей, - заключил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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