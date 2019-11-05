В Крыму ликвидируют сельхознадзор

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-05T14:51:24+03:00

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В Крыму ликвидируют Службу по земельному и фитосанитарному надзору. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ опубликовали на официальном сайте крымского правительства.

Согласно указу, ликвидацию службы нужно завершить до конца марта 2020 года. Начальником ликвидационной комиссии назначали Владимира Ана, главного государственного инспектора по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым.

- После осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, обеспечить проведение мероприятий по включению движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Службой по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, в состав казны Республики Крым, – говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU