Мать и сын из Евпатории попытались подкупить сотрудника ФСБ и отправятся в тюрьму

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-05T18:14:33+03:00

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Двое жителей Евпатории - мать и сын - отправятся в тюрьму за взятку сотруднику ФСБ.

Камил Айдоров и его мама Лала Самаилова предложили начальнику евпаторийского отдела УФСБ 420 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал Камила к уголовной ответственности за хранение огнестрельного оружия и участие в обороте наркотиков.

Офицер сообщил о предложении начальству, и семейство задержали в мае этого года в момент передачи денег.

Евпаторийский городской суд признал Камила Айдорова и Лалу Самаилову виновными, за взятку в крупном размере по предварительному сговору женщина отправится в колонию на 7 лет, а ее сын - на 7 лет и 1 месяц.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU