2019-11-05T18:14:33+03:00
Происшествия

Мать и сын из Евпатории попытались подкупить сотрудника ФСБ и отправятся в тюрьму

Они попытались дать офицеру 420 тысяч рублей
СИТЧИХИНА Злата
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР по Республике Крым и городу СевастополюФото: пресс-служба СКР по Республике Крым и городу Севастополю
Изменить размер текста:

Двое жителей Евпатории - мать и сын - отправятся в тюрьму за взятку сотруднику ФСБ.

Камил Айдоров и его мама Лала Самаилова предложили начальнику евпаторийского отдела УФСБ 420 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал Камила к уголовной ответственности за хранение огнестрельного оружия и участие в обороте наркотиков.

Офицер сообщил о предложении начальству, и семейство задержали в мае этого года в момент передачи денег.

Евпаторийский городской суд признал Камила Айдорова и Лалу Самаилову виновными, за взятку в крупном размере по предварительному сговору женщина отправится в колонию на 7 лет, а ее сын - на 7 лет и 1 месяц.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стивен Сигал будет продвигать в Японии крымские достопримечательности
Суд отправил за решетку любовников-наркосбытчиков из Симферополя
У главы администрации Симферополя будет 5 заместителей
Вдоль Симферопольского шоссе в Евпатории появится новая набережная
Беспроводная связь и искусственный интеллект: В Евпатории создадут Цифровую долину
Открытие ученых КФУ позволит создать оптоволоконные линии будущего
Сергей Аксенов будет отдавать свои подарки Совету министров республики
В Крыму ликвидируют сельхознадзор
Лето в ноябре: Синоптики рассказали о погоде в Крыму
Депортированным из Крыма могут увеличить компенсации за потерянную недвижимость
На Южном берегу Крыма запретят строить слишком высокие дома
В Крыму подготовили военные вертолеты к зиме
Подросток в Крыму хотел запрыгнуть на поезд и остался без ступни
Аэропорт Симферополь в весенне-летний период обслужил свыше 4 миллионов пассажиров
У симферопольцев годами протекает крыша: УК не реагирует
Сирия хочет поставлять в Севастополь оливковое масло, цитрусы и медикаменты
В Симферополе иномарка влетела в забор