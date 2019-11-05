Вдоль Симферопольского шоссе в Евпатории появится новая набережная

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-05T18:36:45+03:00

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В Крыму создадут новую набережную. Она появится в Евпатории вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж» до юго-восточной границы города.

Проект носит название «Набережная «Золотые пески России», и для его реализации уже создана рабочая группа.

- Создать рабочую группу по реализации проекта «Набережная «Золотые пески России», включая благоустройство, вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж» до юго-восточной границы города Евпатории, - говорится в тексте документа, который размещен на сайте крымского правительства.

Напомним, что сегодня в Евпатории ведется реконструкция набережной имени Терешковой. В проект «Золотые пески России» она не входит.

ИСТОЧНИК KP.RU