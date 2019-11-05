Вдоль Симферопольского шоссе в Евпатории появится новая набережная
В Крыму создадут новую набережную. Она появится в Евпатории вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж» до юго-восточной границы города.
Проект носит название «Набережная «Золотые пески России», и для его реализации уже создана рабочая группа.
- Создать рабочую группу по реализации проекта «Набережная «Золотые пески России», включая благоустройство, вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж» до юго-восточной границы города Евпатории, - говорится в тексте документа, который размещен на сайте крымского правительства.
Напомним, что сегодня в Евпатории ведется реконструкция набережной имени Терешковой. В проект «Золотые пески России» она не входит.
ИСТОЧНИК KP.RU