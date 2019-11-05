2019-11-05T18:36:45+03:00
Общество

Вдоль Симферопольского шоссе в Евпатории появится новая набережная

Реализацией проекта «Золотые пески России» займется рабочая группа
СИТЧИХИНА Злата
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Фото: пресс-служба администрации города ЕвпаторияФото: пресс-служба администрации города Евпатория
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В Крыму создадут новую набережную. Она появится в Евпатории вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж» до юго-восточной границы города.

Проект носит название «Набережная «Золотые пески России», и для его реализации уже создана рабочая группа.

- Создать рабочую группу по реализации проекта «Набережная «Золотые пески России», включая благоустройство, вдоль Симферопольского шоссе от остановки «Новый пляж» до юго-восточной границы города Евпатории, - говорится в тексте документа, который размещен на сайте крымского правительства.

Напомним, что сегодня в Евпатории ведется реконструкция набережной имени Терешковой. В проект «Золотые пески России» она не входит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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