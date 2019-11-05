2019-11-05T17:22:06+03:00
Наука

Открытие ученых КФУ позволит создать оптоволоконные линии будущего

Специалисты университета создали новую модель акусто-оптического взаимодействия
Степан ОСТИНОВ
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Изобретение может стать прорывом в создании нового класса волоконных устройств для инфокоммуникационных технологийИзобретение может стать прорывом в создании нового класса волоконных устройств для инфокоммуникационных технологий
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Разработки ученых Физико-технического института Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского позволят создать оптоволоконные линии нового поколения.

В частности, ученые крымского вуза создали новую модель акусто-оптического взаимодействия в оптических волокнах.

- Особая ценность нашей модели в том, что она позволила правильно описать взаимодействие акустических и оптических вихрей - новых и очень перспективных с практической точки зрения типов оптических и акустических пучков, - говорит доцент кафедры теоретической физики ФТИ КФУ Максим Яворский.

- Это открывает путь к реализации совершенно новых способов по генерации и динамическому управлению оптическими вихрями, которые являются перспективными носителями информации в волоконных линиях будущего.

Изобретение может стать прорывом в создании нового класса волоконных устройств для инфокоммуникационных технологий, добавил ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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