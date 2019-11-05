2019-11-05T18:10:17+03:00
Общество

Беспроводная связь и искусственный интеллект: В Евпатории создадут Цифровую долину

Обсуждением проекта уже занялась рабочая группа
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Анна МельниковаФото: Анна Мельникова
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В Евпатории будет создан цифровой кластер. Это производственные предприятия, на базе которых будет работать команда единомышленников, обладающая компетенциями, которые нужны для развития современных, инновационных и перспективных технологий. О том, что курортный город станет центром цифровизации рассказал глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

- Рабочая группа уже создана. В нее вошли представители структурных подразделений нашей администрации, банков, АНО «Цифровая страна», ООО «Архцифропроект» и ООО «Цифроград». Мы уже провели первое заседание и предварительно обсудили концепцию развития города, как стартовой площадки цифровой долины Крыма, - пояснил Тихончук.

По его словам, для развития цифровой экономики в Евпатории будут намечены мероприятия по применению передовых технологий. Администрация города будет оказывать содействие при подготовке кадров в сфере информационных технологий и цифровой экономики.

- Рассматриваем возможности по созданию в образовательных организациях центров компетенций по «сквозным технологиям» совместно с предприятиями высокотехнологичных отраслей, - продолжает Тихончук.

Речь идет об искусственном интеллекте, квантовых технологиях, технологиях беспроводной связи, компонентов робототехники и сенсорики, виртуальной и дополненной реальности. Первый круглый стол, на котором представители рабочей группы обговорят конкретные шаги по созданию цифровой долины, пройдет в конце этого месяца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Крымскую цифровую долину планировали создать еще летом 2015 года на базе Крымского Федерального университета. Перед новым бизнес-инкубатором ставились задачи развития IT, сетевых и облачных технологий. Но проект приостановили на неопределенное время. Крымские власти хотели возобновить его в конце 2017 года, но Цифровая долина в Крыму так и не появилась.

В феврале этого года о создании Цифровой долины объявили в Сочи. Для развития акселератора IT-проектов для команд разработчиков из России и соотечественников из-за рубежа планируют вложить 250 миллионов рублей. Кроме того, Цифровую долину планируют создать и в Красноярске. О старте проекта объявили в феврале 2019 года.

СПРАВКА «КП»

Цифровая экономика связана с развитием компьютерных технологий. Это, например, сервисы по предоставлению онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-торговля, и прочее. Первым масштабным проектом Цифровой долины в России стал инновационный центр «Сколково» в 2010 году. Своим появлением он обязан премьеру РФ Дмитрию Медведеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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