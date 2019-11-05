2019-11-05T19:00:03+03:00
Происшествия

Суд отправил за решетку любовников-наркосбытчиков из Симферополя

В суде пара все обвинения отрицала, но присяжные признали их виновными
Анастасия ЖУКОВА
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Присяжные признали парня и девушку виновнымиПрисяжные признали парня и девушку виновнымиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе молодая пара отправится за решетку за попытку незаконного сбыта наркотиков.

Подзаработать решили 23-летний парень и его 21-летняя девушка. Парень искал в интернете людей, которые продавали производные наркотических средств, а девушка получала наркотики на почте. Потом все это они сбывали совместно. Деньги тратили: на съемную квартиру, развлечения, бытовые мелочки.

Вот только во врем получения одной из таких посылок сбытчиков задержали сотрудники ФСБ.

Их обвинили в покушении на незаконный сбыт производного наркотического средства группой предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде пара все отрицала, говорили, что в посылках должно было быть спортивное питание, а не наркотики. Однако Железнодорожный районный суд г. Симферополя с участием присяжных все же признал обоих виновными: парня - во всех вменяемых ему эпизодах, а девушку - только в одном.

В итоге парень отсидит в колонии строгого режима 7 лет и заплатит 100 рублей штрафа, а его возлюбленная - три года в колонии общего режима и штраф в 40 тысяч рублей, передает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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