2019-11-05T19:16:11+03:00
Звезды

Стивен Сигал будет продвигать в Японии крымские достопримечательности

Актер стал амбассадором туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»
Анастасия ЖУКОВА
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Стивен Сигал получил сертификат амбассадора в Москве. Фото: сайт проектаСтивен Сигал получил сертификат амбассадора в Москве. Фото: сайт проекта
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Голливудский актер Стивен Сигал стал амбассадором туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

В московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО) актеру вручили соответствующий сертификат.

- Стивен Сигал отметил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес. Кроме того, рассказал, что прожил около 20 лет в Японии и предложил оказать всестороннее содействие в продвижении Боспорского проекта на родине самураев. Статус амбассадора в полной мере отвечает просветительским интересам Сигала и его бережному отношению к историческому наследию, - говорится на сайте проекта.

Для Стивена Сигала провели экскурсию по штаб-квартире РГО и приняли в члены общества.

СПРАВКА КП

«Золотое кольцо Боспорского царства» - туристический маршрут по местам, где ранее располагались населенные пункты, входившие в это античное государство. В рамках проекта туристы посещают 10 городов, расположенных в Республике Крым, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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