Погода в Крыму 6 ноября: Тепло до +24

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-06T09:09:53+03:00

На полуострове - очень теплая осень Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

В Крым снова пришли теплые, сухие и погожие деньки. Синоптики обещают, что они задержатся как минимум еще на несколько дней.

- До конца текущей недели погода продолжит радовать жителей и гостей полуострова своим теплом. Без осадков, температура воздуха ночью +8...+13; днем +19...+24, в горах +12...+17. Умеренный юго-западный ветер в южных и центральных районах усилится до 15 м/с, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В центральных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по всему полуострову - штормовое предупреждение.

Температура воды в Алуште +17, в Севастополе +15, в Азовском море +13.

ИСТОЧНИК KP.RU