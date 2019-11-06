2019-11-06T09:09:53+03:00
Общество

Погода в Крыму 6 ноября: Тепло до +24

Прогнозы синоптиков радуют
Анастасия ЖУКОВА
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На полуострове - очень теплая осеньНа полуострове - очень теплая осеньФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крым снова пришли теплые, сухие и погожие деньки. Синоптики обещают, что они задержатся как минимум еще на несколько дней.

- До конца текущей недели погода продолжит радовать жителей и гостей полуострова своим теплом. Без осадков, температура воздуха ночью +8...+13; днем +19...+24, в горах +12...+17. Умеренный юго-западный ветер в южных и центральных районах усилится до 15 м/с, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

В центральных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по всему полуострову - штормовое предупреждение.

Температура воды в Алуште +17, в Севастополе +15, в Азовском море +13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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