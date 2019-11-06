Главой Госкомнаца Крыма стал бывший мэр Белогорска

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-06T09:20:30+03:00

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Председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым стал экс-мэр Белогорска Альберт Кангиев. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Принять Кангиева Альберта Османовича на государственную гражданскую службу и назначить его на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, - говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства.

До этого комитет возглавлял Ленур Абдураманов (с октября 2017 года). Его освободили от должности в конце октября в связи с истечением срока контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU