На крымских трассах установили новые камеры наблюдения

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-06T10:26:46+03:00

Это связано с высокой аварийностью на дорогах полуострова

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На сайте крымского главка МВД появился список камер фото и видеофиксации. Речь идет о стационарных комплексах фиксации нарушений ПДД.

Шесть комплексов установлено на трассе Красноперекопск-Симферополь, семь комплексов фиксации на трассе Симферополь-Бахчисарай, еще 23 камеры следят за трассой Джанкой-Феодосия-Керчь, 15 камер расположены на Феодосийской трассе, семь комплексов стоят на трассе Симферополь-Николаевка и два на дороге на Табачное.

Помимо вышеуказанных мест, стационарные комплексы слежения за соблюдением ПДД установлены на трассе Севастополь-Ялта (две камеры) и на трассе Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта (30 комплексов).

При этом на трассе Симферополь-Евпатория установлено 5 камер, на трассе Нижнегорск-Белогорск – 1.

Еще 7 камер стоят на трассе Симферополь-Красноперекопск, в Евпатории стоит один комплекс, в Симферополе – 13, в Керчи – 3, в Феодосии – 2.

По одному комплексу стоит в Белогорске и на автоподходах к Крымскому мосту.

Как отметили в пресс-службе МВД республики, камеры установлены для предупреждения ДТП в самых аварийно-опасных местах на дорогах Крыма.

С более подробным списком мест, где установлены камеры, можно ознакомиться на сайте МВД РФ по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU