На крымских трассах установили новые камеры наблюдения
На сайте крымского главка МВД появился список камер фото и видеофиксации. Речь идет о стационарных комплексах фиксации нарушений ПДД.
Шесть комплексов установлено на трассе Красноперекопск-Симферополь, семь комплексов фиксации на трассе Симферополь-Бахчисарай, еще 23 камеры следят за трассой Джанкой-Феодосия-Керчь, 15 камер расположены на Феодосийской трассе, семь комплексов стоят на трассе Симферополь-Николаевка и два на дороге на Табачное.
Помимо вышеуказанных мест, стационарные комплексы слежения за соблюдением ПДД установлены на трассе Севастополь-Ялта (две камеры) и на трассе Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта (30 комплексов).
При этом на трассе Симферополь-Евпатория установлено 5 камер, на трассе Нижнегорск-Белогорск – 1.
Еще 7 камер стоят на трассе Симферополь-Красноперекопск, в Евпатории стоит один комплекс, в Симферополе – 13, в Керчи – 3, в Феодосии – 2.
По одному комплексу стоит в Белогорске и на автоподходах к Крымскому мосту.
Как отметили в пресс-службе МВД республики, камеры установлены для предупреждения ДТП в самых аварийно-опасных местах на дорогах Крыма.
С более подробным списком мест, где установлены камеры, можно ознакомиться на сайте МВД РФ по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU