Два крымских вице-премьера покинули свои должности

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-06T11:02:55+03:00

Они работали на этом посту больше пяти лет

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В Крыму произошли кадровые изменения – два вице-премьера Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк покинули свои должности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенова.

Они вместе проработали больше пяти лет.

Аксенов рассказал, что Пашкунова курировала социальную сферу. Он отметил, что именно по состоянию этой отрасли люди и оценивают качество работы и власти в целом.

Также Аксенов подчеркнул, что большую работу по формированию новых принципов также провела Лариса Опанасюк.

- Она курировала культуру, туристическую отрасль и юридическую сферу, - дополнил глава.

Глава Крыма поблагодарил своих заместителей за плодотворную совместную работу и за вклад в развитие республики.

ИСТОЧНИК KP.RU