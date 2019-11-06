2019-11-06T11:45:06+03:00
Политика

Бывший заместитель Аксенова будет руководить инвестиционной компанией

Ранее Дмитрий Полонский занимал должность вице-премьера республики
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Дмитрий Полонский. Фото: пресс-служба правительства КрымаДмитрий Полонский. Фото: пресс-служба правительства Крыма
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Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский покинул свою должность. Теперь он будет руководить инвестиционной компанией.

- На протяжении пяти лет он курировал одно из ключевых и самых сложных направлений работы - внутреннюю политику, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что за прошлые годы в этих сферах произошли положительные перемены.

После того, как Полонский перейдет на другую должность, то все эти направления будут курировать Аксенов.

- Я предложил ему остаться в моей команде в должности советника главы по внутренней и информационной политике, - резюмировал Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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