Бывший заместитель Аксенова будет руководить инвестиционной компанией
Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский покинул свою должность. Теперь он будет руководить инвестиционной компанией.
- На протяжении пяти лет он курировал одно из ключевых и самых сложных направлений работы - внутреннюю политику, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что за прошлые годы в этих сферах произошли положительные перемены.
После того, как Полонский перейдет на другую должность, то все эти направления будут курировать Аксенов.
- Я предложил ему остаться в моей команде в должности советника главы по внутренней и информационной политике, - резюмировал Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU