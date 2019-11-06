Кадровые изменения: В Крыму выбрали новых вице-премьеров
Ранее стало известно об отставке троих чиновников
Их кандидатуры согласовали депутаты. Фото: пресс-служба Госсовета РК
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Депутаты Госсовета Крыма согласовали кандидатуры на должности заместителей председателя Совмина Крыма. Их предложил глава республики Сергей Аксенов.
Итак, новыми вице-премьерами правительства РК стали: Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Павел Королев, Георгий Мурадов (совместит с должностью постоянного представителя Крыма при президенте РФ) и Ирина Кивико (совместит с должностью министра финансов Крыма).
Ранее Сергей Аксенов сообщил об отставке трех своих заместителей. Должности вице-премьеров покинули Алла Пашкунова, Лариса Опанасюк и Дмитрий Полонский.
ИСТОЧНИК KP.RU