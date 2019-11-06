2019-11-06T11:40:45+03:00
Политика

Кадровые изменения: В Крыму выбрали новых вице-премьеров

Ранее стало известно об отставке троих чиновников
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Их кандидатуры согласовали депутаты. Фото: пресс-служба Госсовета РКИх кандидатуры согласовали депутаты. Фото: пресс-служба Госсовета РК
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Депутаты Госсовета Крыма согласовали кандидатуры на должности заместителей председателя Совмина Крыма. Их предложил глава республики Сергей Аксенов.

Итак, новыми вице-премьерами правительства РК стали: Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Павел Королев, Георгий Мурадов (совместит с должностью постоянного представителя Крыма при президенте РФ) и Ирина Кивико (совместит с должностью министра финансов Крыма).

Ранее Сергей Аксенов сообщил об отставке трех своих заместителей. Должности вице-премьеров покинули Алла Пашкунова, Лариса Опанасюк и Дмитрий Полонский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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