Одну из центральных улиц Симферополя частично сделали односторонней

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-06T12:29:33+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ. Фото: Крымское информационное агентство

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В Симферополе из-за проведения работ по укладке газопровода часть дороги по улице Козлова до Футболистов стала односторонней.

Подрядчик рассказал, что теперь движение на участке осуществляется только в сторону улицы Красноармейской, пишет Крымское информационное агентство.

При этом машины, которые выезжают с Русской должны будут двигаться в объезд в сторону Красноармейской и выезжать на Училищную. Таким образом через улицу Футболистов они окажутся на Козлова.

- Работы по укладке газопровода завершатся к середине декабря текущего года, - сообщил подрядчик.

ИСТОЧНИК KP.RU