2019-11-06T12:29:33+03:00
Общество

Одну из центральных улиц Симферополя частично сделали односторонней

Это временные меры
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Это связано с проведением ремонтных работ. Фото: Крымское информационное агентствоЭто связано с проведением ремонтных работ. Фото: Крымское информационное агентство
Изменить размер текста:

В Симферополе из-за проведения работ по укладке газопровода часть дороги по улице Козлова до Футболистов стала односторонней.

Подрядчик рассказал, что теперь движение на участке осуществляется только в сторону улицы Красноармейской, пишет Крымское информационное агентство.

При этом машины, которые выезжают с Русской должны будут двигаться в объезд в сторону Красноармейской и выезжать на Училищную. Таким образом через улицу Футболистов они окажутся на Козлова.

- Работы по укладке газопровода завершатся к середине декабря текущего года, - сообщил подрядчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство дороги вновь оставит симферопольцев без воды
Следователи ищут подозреваемого в убийстве 54-летней жительницы Евпатории
«У меня таких миллионов нет»: Питерский дальнобойщик продолжает жить на обочине крымской трассы
Неудачный ремонт: В Керчи машина провалилась в яму, которую оставили после замены труб
Крымский федеральный университет подпишет соглашение с иранскими вузами
Пробили стену и спасли жизнь: В Евпатории кошка 5 дней просидела в вентиляционной шахте
Светлана Лужецкая стала уполномоченной по защите прав предпринимателей в Крыму
Кадровые изменения: В Крыму выбрали новых вице-премьеров
Бывший заместитель Аксенова будет руководить инвестиционной компанией
Два крымских вице-премьера покинули свои должности
На крымских трассах установили новые камеры наблюдения