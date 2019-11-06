Одну из центральных улиц Симферополя частично сделали односторонней
Это временные меры
Это связано с проведением ремонтных работ. Фото: Крымское информационное агентство
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В Симферополе из-за проведения работ по укладке газопровода часть дороги по улице Козлова до Футболистов стала односторонней.
Подрядчик рассказал, что теперь движение на участке осуществляется только в сторону улицы Красноармейской, пишет Крымское информационное агентство.
При этом машины, которые выезжают с Русской должны будут двигаться в объезд в сторону Красноармейской и выезжать на Училищную. Таким образом через улицу Футболистов они окажутся на Козлова.
- Работы по укладке газопровода завершатся к середине декабря текущего года, - сообщил подрядчик.
ИСТОЧНИК KP.RU