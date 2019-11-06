2019-11-06T13:51:25+03:00
Общество

Пробили стену и спасли жизнь: В Евпатории кошка 5 дней просидела в вентиляционной шахте

Коммунальщикам пришлось взяться за перфоратор [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Пробили стену и спасли кошку. Фото: Евпаторийский фонд помощи животнымПробили стену и спасли кошку. Фото: Евпаторийский фонд помощи животным
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В Евпатории пришлось сделать дырку в стене, чтобы достать из вентиляционной шахты кошку.

- Животное провело там пять дней, - сообщили в Евпаторийском фонде помощи животным.

Ровно столько жители многоэтажки не могли спокойно жить, из-за круглосуточного жалобного мяуканья.

Горожане попросил помощи у волонтеров Евпаторийского фонда помощи животным, но зоозащитники не могли достать кота из 20-метровой шахты.

Помощь пришла из МУП «Мойнаки». Коммунальщики перебрали все возможные варианты спасения, а потом вычислили точное местонахождение затворника, взяли перфоратор и сделали дыру в стене.

Багира, так зоозащитники назвали спасенную, оказалась изящной молодой кошечкой черного цвета. Освобожденную накормили-напоили и нашли ее хозяйку.

Напоминаем, что в Симферополе бездомный кот целых две недели просидел в вентиляционной шахте. И жителя пришлось провести целую спецоперацию по его вызволению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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