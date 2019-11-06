Пробили стену и спасли жизнь: В Евпатории кошка 5 дней просидела в вентиляционной шахте
В Евпатории пришлось сделать дырку в стене, чтобы достать из вентиляционной шахты кошку.
- Животное провело там пять дней, - сообщили в Евпаторийском фонде помощи животным.
Ровно столько жители многоэтажки не могли спокойно жить, из-за круглосуточного жалобного мяуканья.
Горожане попросил помощи у волонтеров Евпаторийского фонда помощи животным, но зоозащитники не могли достать кота из 20-метровой шахты.
Помощь пришла из МУП «Мойнаки». Коммунальщики перебрали все возможные варианты спасения, а потом вычислили точное местонахождение затворника, взяли перфоратор и сделали дыру в стене.
Багира, так зоозащитники назвали спасенную, оказалась изящной молодой кошечкой черного цвета. Освобожденную накормили-напоили и нашли ее хозяйку.
Напоминаем, что в Симферополе бездомный кот целых две недели просидел в вентиляционной шахте. И жителя пришлось провести целую спецоперацию по его вызволению.
ИСТОЧНИК KP.RU