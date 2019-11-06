2019-11-06T14:04:08+03:00
Общество

«У меня таких миллионов нет»: Питерский дальнобойщик продолжает жить на обочине крымской трассы

Мужчина ждет экспертизу, которая назовет причины аварии
Галина КОВАЛЕНКО
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Александр ждет, когда неисправный грузовик увезут в Питер. Фото: кадр видеоАлександр ждет, когда неисправный грузовик увезут в Питер. Фото: кадр видео
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- Комсомолка, привет! Спасибо, что помните обо мне, - благосклонно воспринял наш звонок Александр, дальнобойщик из Санкт-Петербурга. - Все у меня хорошо, в тепле и сытости. Спасибо огромное крымчанам, таких душевных людей я еще не видел.

Целую неделю мужчина живет на трассе в кабине своего грузовика на трассе Таврида, в Белогорском районе.

- Сейчас жду экспертизу, которая установит, из-за чего произошло ДТП и какие повреждения получала фура, - рассказывает КП-Крым Александр. – Хозяин машины требует, чтобы я ему новую купил, а у меня таких миллионов нет.

Грузовик марки Volvo, за рулем, которого сидел питерец, попал в ДТП 30 октября. По словам дальнобойщика, колеса фуры зацепились за мокрую глину и машину выбросило на встречку.

Водителю, чтобы уйти от столкновения с автопотоком, пришлось вырулить на обочину и машина ушла в кювет. Товар из грузовика забрали, а вот Александр ждет тягача из Санкт-Петербурга.

Все это время жители поселка Зуя окружают его заботой и вниманием: носят мужчине еду, воду и дрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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