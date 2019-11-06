2019-11-06T13:58:33+03:00
Происшествия

Неудачный ремонт: В Керчи машина провалилась в яму, которую оставили после замены труб

Водитель не увидел опасный участок
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Теперь вопрос, кто возместит ущерб пострадавшему. Фото: "Новости Керчь Крым Россия"/ВконтактеТеперь вопрос, кто возместит ущерб пострадавшему. Фото: "Новости Керчь Крым Россия"/Вконтакте
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В Керчи на улице Борзенко произошла авария. Там легковушка полностью провалилась в яму, которую оставили рабочие после замены труб водоснабжения.

Очевидцы в соцсети рассказали, что водитель не увидел опасный участок поздно вечером и влетел в него.

Работы на участке велись еще с 2018 года Фото: "Новости Керчь Крым Россия"/Вконтакте

Работы на участке велись еще с 2018 года Фото: "Новости Керчь Крым Россия"/Вконтакте

Местные жители напомнили, что еще с прошлого года на этой улице велись работы по замене труб водоснабжения. Но вот ремонт затянулся – улицу для проезда открыли, но небольшой колодец оставили. Его оградили неприметным забором.

- Освещения на этом участке нет, предупреждающих знаков тоже, зато первый пострадавший имеется. Кто возместит ущерб автомобилисту? – возмущаются керчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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