Неудачный ремонт: В Керчи машина провалилась в яму, которую оставили после замены труб

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-06T13:58:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи на улице Борзенко произошла авария. Там легковушка полностью провалилась в яму, которую оставили рабочие после замены труб водоснабжения.

Очевидцы в соцсети рассказали, что водитель не увидел опасный участок поздно вечером и влетел в него.

Работы на участке велись еще с 2018 года Фото: "Новости Керчь Крым Россия"/Вконтакте

Местные жители напомнили, что еще с прошлого года на этой улице велись работы по замене труб водоснабжения. Но вот ремонт затянулся – улицу для проезда открыли, но небольшой колодец оставили. Его оградили неприметным забором.

- Освещения на этом участке нет, предупреждающих знаков тоже, зато первый пострадавший имеется. Кто возместит ущерб автомобилисту? – возмущаются керчане.

ИСТОЧНИК KP.RU