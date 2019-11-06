Следователи ищут подозреваемого в убийстве 54-летней жительницы Евпатории
Вечером 4 ноября рядом с элеватором нашли тело 54-летней местной жительницы. Стало известно, что до этого она ушла пасти домашний скот.
На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого.
Ориентировка, которую выложили в соцсетях. Фото: Вконтакте
- Криминалисты тщательно осмотрели место преступления с применением современной техники, провели все необходимые первоначальные следственные действия, - рассказала Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и ищут подозреваемого в его совершении.
ИСТОЧНИК KP.RU