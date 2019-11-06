Следователи ищут подозреваемого в убийстве 54-летней жительницы Евпатории

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-06T15:19:19+03:00

Ведется расследование. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю

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Вечером 4 ноября рядом с элеватором нашли тело 54-летней местной жительницы. Стало известно, что до этого она ушла пасти домашний скот.

На данный момент возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого.

Ориентировка, которую выложили в соцсетях. Фото: Вконтакте

- Криминалисты тщательно осмотрели место преступления с применением современной техники, провели все необходимые первоначальные следственные действия, - рассказала Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и ищут подозреваемого в его совершении.

ИСТОЧНИК KP.RU