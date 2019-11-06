2019-11-06T17:51:38+03:00
Общество

На территории детского сада Керчи заканчивают строить новый детсад

Модульное строение появится около детсада «Звоночек»
Никита ПОЛЬКО
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Дети получат новый детский сад.Дети получат новый детский сад.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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До конца этого месяца в Керчи будет достроен новый модульный детсад. Он появится на территории уже существующего дошкольного учреждения №53 «Звоночек».

В пресс-службе городской администрации сообщают, что корпус детсада рассчитан на четыре группы по 25 человек в каждой.

Строители уже закончили отделку модульного сада, собрали мебель и сантехнику. Более того, в детсад уже привезли игрушки и спортивный инвентарь.

Пока идет работа над благоустройством зеленой зоны, установкой детских площадок, ограждения и ворот.

Еще предстоит заменить участок теплотрассы. Это позволит бесперебойно отапливать новый детсад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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