На территории детского сада Керчи заканчивают строить новый детсад

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-06T17:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца этого месяца в Керчи будет достроен новый модульный детсад. Он появится на территории уже существующего дошкольного учреждения №53 «Звоночек».

В пресс-службе городской администрации сообщают, что корпус детсада рассчитан на четыре группы по 25 человек в каждой.

Строители уже закончили отделку модульного сада, собрали мебель и сантехнику. Более того, в детсад уже привезли игрушки и спортивный инвентарь.

Пока идет работа над благоустройством зеленой зоны, установкой детских площадок, ограждения и ворот.

Еще предстоит заменить участок теплотрассы. Это позволит бесперебойно отапливать новый детсад.

ИСТОЧНИК KP.RU