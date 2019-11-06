На территории детского сада Керчи заканчивают строить новый детсад
До конца этого месяца в Керчи будет достроен новый модульный детсад. Он появится на территории уже существующего дошкольного учреждения №53 «Звоночек».
В пресс-службе городской администрации сообщают, что корпус детсада рассчитан на четыре группы по 25 человек в каждой.
Строители уже закончили отделку модульного сада, собрали мебель и сантехнику. Более того, в детсад уже привезли игрушки и спортивный инвентарь.
Пока идет работа над благоустройством зеленой зоны, установкой детских площадок, ограждения и ворот.
Еще предстоит заменить участок теплотрассы. Это позволит бесперебойно отапливать новый детсад.
ИСТОЧНИК KP.RU