В Севастополе полтора месяца затапливает село

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-06T18:30:13+03:00

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Жители одного из переулков села Передовое в Балаклавском районе Севастополя уже полтора месяца страдают от потопов. Подвалы, фундаменты домов, грунтовая дорога - все время от времени скрывается под водой. Откуда течет - никто не знает, коммунальщики на обращения не реагируют.

- У нас в подвале вода, через цоколь вода рекой, через весь огород у нас река, затопило проулок, с правой стороны еще два дома затопило. Это вода из трубопровода, потому что два месяца у нас не было осадков, больше она ниоткуда не могла взяться, никак подводных рек у нас нет, - говорит ForPost местная жительница Ольга Папенина.

ГУПС «Водоканал» на ее обращения не реагировал. Специалисты вроде выехали на место - но вода продолжила течь. Ольга Папенина даже пожаловалась в прокуратуру.

Когда к ситуации подключились журналисты, в водоканале все же заверили, что ситуация под контролем, и работы по устранению течи ведутся. Правда, откуда идет вода - на предприятии пока не знают.

ИСТОЧНИК KP.RU