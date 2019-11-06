2019-11-06T18:40:20+03:00
Здоровье

За последние три года Крым поднялся в рейтинге "жирных" регионов России

На полуострове стало больше людей, страдающих ожирением
Анастасия ЖУКОВА
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Среди крымских блюд довольно много калорийныхСреди крымских блюд довольно много калорийныхФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крым занимает 46 место среди 85 регионов России по заболеваемости ожирением. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медицинской академии КФУ Ольга Третьякова.

По ее словам, Крым поднялся в этом рейтинге: еще три года назад полуостров занимал аж 74-ю позицию.

- Как нам кажется, мы находимся в зоне комфорта, климат у нас не требует, чтобы организм человека накапливал большие запасы жира для обогрева себя зимой. Крымчане очень мобильный народ, тем не менее такая проблема, как лишний вес и ожирение, у нас тоже есть, - отмечает Ольга Третьякова в комментарии Крымской газете.

Эксперт считает, что главная причина - в культуре питания: современные люди привыкли потреблять много пищевых добавок, продуктов с большим содержанием вредных веществ. Также на проблему с лишним весом влияет экологическая обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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