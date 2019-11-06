Все больше детей в Крыму заболевают сахарным диабетом

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-06T18:59:42+03:00

Количество выявленных случаев выросло в два раза за последние пять лет

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В Крыму растет уровень заболеваемости сахарным диабетом. Об этом Крымской газете сообщила главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Крыма Валентина Дивинская.

- Заболеваемость растёт. За 10 месяцев текущего года было зафиксировано 95 впервые выявленных случаев. Это очень много, вдвое превышает показатель пятилетней давности, - сказала она.

Дивинская отметила, что такой рост в том числе может быть связан с усовершенствованием системы диагностики.

В настоящее время на полуострове 580 детей-диабетиков. Все они обеспечены инсулином, перебоев с поставками препарата нет. Правда, с проблемами сталкиваются пациенты, которые получают инсулин с помощью помп - таких пятая часть. Расходные материалы к помпам для инсулинотерапии производят в США, и здесь бывают проблемы с доставкой на полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU