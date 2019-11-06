Услышали взрыв: В Севастополе сгорела иномарка
Пожарные успели вовремя, и огонь не перекинулся на соседнее авто
Иномарка прогорела целиком. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте
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В Севастополе ночью сгорела иномарка BMW. Инцидент произошел на улице Колобова, сообщение о ЧП поступило в МЧС в 00:43. Местные жители услышали звук, похожий на взрыв, и почувствовали резкий запах.
- Незамедлительно был подан один ствол на тушение автомобиля и второй – на защиту рядом стоящей машины, - сообщили в чрезвычайном ведомстве корреспонденту ForPost.
Огонь соседнюю машину все-таки зацепил, загорелось колесо, однако пожарные все же справились с пламенем.
На тушение пожара ушло меньше часа.
Причины возгорания устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU