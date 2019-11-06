2019-11-06T19:02:24+03:00
Происшествия

Услышали взрыв: В Севастополе сгорела иномарка

Пожарные успели вовремя, и огонь не перекинулся на соседнее авто
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Иномарка прогорела целиком. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтактеИномарка прогорела целиком. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Севастополе ночью сгорела иномарка BMW. Инцидент произошел на улице Колобова, сообщение о ЧП поступило в МЧС в 00:43. Местные жители услышали звук, похожий на взрыв, и почувствовали резкий запах.

- Незамедлительно был подан один ствол на тушение автомобиля и второй – на защиту рядом стоящей машины, - сообщили в чрезвычайном ведомстве корреспонденту ForPost.

Огонь соседнюю машину все-таки зацепил, загорелось колесо, однако пожарные все же справились с пламенем.

На тушение пожара ушло меньше часа.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымский адвокат-мошенник будет ожидать суда под домашним арестом
Все больше детей в Крыму заболевают сахарным диабетом
За последние три года Крым поднялся в рейтинге "жирных" регионов России
В Севастополе полтора месяца затапливает село
Врачи Крыма начали работать дольше и по выходным
На территории детского сада Керчи заканчивают строить новый детсад
В Крыму появится новый праздник, который уже давно отмечают во всей стране
«Отпраздновали свой Хэллоуин»: На кладбище в Феодосии осквернили могилы
Строительство дороги вновь оставит симферопольцев без воды
Следователи ищут подозреваемого в убийстве 54-летней жительницы Евпатории
«Жду экспертизы авто»: Питерский дальнобойщик продолжает жить на обочине крымской трассы
Неудачный ремонт: В Керчи машина провалилась в яму, которую оставили после замены труб
Крымский федеральный университет подпишет соглашение с иранскими вузами
Пробили стену и спасли жизнь: В Евпатории кошка 5 дней просидела в вентиляционной шахте
Светлана Лужецкая стала уполномоченной по защите прав предпринимателей в Крыму
Одну из центральных улиц Симферополя частично сделали односторонней
Кадровые изменения: В Крыму выбрали новых вице-премьеров
Бывший заместитель Аксенова будет руководить инвестиционной компанией
Два крымских вице-премьера покинули свои должности
На крымских трассах установили новые камеры наблюдения