Услышали взрыв: В Севастополе сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 18:58 2019-11-06T19:02:24+03:00

Пожарные успели вовремя, и огонь не перекинулся на соседнее авто

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В Севастополе ночью сгорела иномарка BMW. Инцидент произошел на улице Колобова, сообщение о ЧП поступило в МЧС в 00:43. Местные жители услышали звук, похожий на взрыв, и почувствовали резкий запах.

- Незамедлительно был подан один ствол на тушение автомобиля и второй – на защиту рядом стоящей машины, - сообщили в чрезвычайном ведомстве корреспонденту ForPost.

Огонь соседнюю машину все-таки зацепил, загорелось колесо, однако пожарные все же справились с пламенем.

На тушение пожара ушло меньше часа.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU