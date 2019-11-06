Крымский адвокат-мошенник будет ожидать суда под домашним арестом

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-06T19:20:45+03:00

Юрист предлагал смягчить наказание обвиняемому за взятку в 20 тысяч долларов

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Ялтинский городской суд отправил крымского адвоката, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест.

- В качестве меры пресечения избран домашний арест сроком на два месяца - до 4 января 2020 года, - сообщили КП-Крым в пресс-службе суда.

Напомним, члена адвокатской палаты Крыма подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он предложил представителю обвиняемого за 20 тысяч долларов повлиять на решение суда. За эти деньги судья якобы должен был назначить минимальное наказание.

Представитель обвиняемого поверил и передал адвокату часть взятки - 12,5 тысяч долларов. Во время передачи нечистого на руку защитника задержали спецназовцы ФСБ.

Адвокат будет ожидать суда у себя дома. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе Ялтинского городского суда, ему запрещено покидать помещение без разрешения следователя и контролирующих органов, вести любые переговоры по телефону и через интернет, не связанные с уголовным делом, получать и отправлять письма по почте, а также общаться с потерпевшим и другими участниками процесса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/742103" frameborder="0"></iframe> Задержание Члена адвокатской палаты Крыма в Ялте.Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

ИСТОЧНИК KP.RU