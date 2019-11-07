Погода в Крыму на 7 ноября: до +24 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 07:20 2019-11-07T07:20:14+03:00

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В четверг, 7 ноября, в Крыму будет облачно, но без осадков. Воздух сегодня прогреется до +24 градусов, будет дуть юго-западный ветер до 15 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до +23 градусов днем. Будет облачно, но без осадков. Будет дуть юго-западный ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе в четверг до +22 градусов, осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер до 15 метров в секунду.

На ЮБК сегодня небо также скроется за тучами, но дождя не будет. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Керчи 7 ноября до +21 градуса. Будет дуть южный ветер до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU