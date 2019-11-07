2019-11-07T08:59:52+03:00
Общество

На четвертом этапе "Тавриды" достраивают мост

Трасса готова на 65%
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба АО "ВАД"Фото: пресс-служба АО "ВАД"
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На четвертом этапе трассы "Таврида" достраивают последний мост. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления компании-подрядчика АО "ВАД".

По словам пресс-секретаря ведомства Григория Назарова, общая готовность объекта составляет уже 65%. На объекте работает около 50 человек. Длина моста - 170 метров, а высота - 17.

По данным АО "ВАД", сейчас выполняется армирование мостовой плиты, которое необходимо для бетонирования. До конца недели планируется уложить балки на шестом пролетном строении. Затем строители будут укладывать бетон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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