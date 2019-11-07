В Армянске из горящего общежития спасли 80-летнего дедушку и его 15 соседей
Огонь уничтожил только матрас
Спасатели успели вовремяФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:
В Армянске поздно вечером в среду произошел пожар в здании общежития. Горела комната на четвертом этаже, где проживал 80-летний мужчина.
Как сообщили источники КП-Крым, прибывшие на место спасатели эвакуировали из соседних помещений 15 человек, вывели пожилого жильца из горящей комнаты и загасили пламя.
Огнем уничтожен матрас и личные вещи жильца. Больше пострадавших нет.
Чтобы потушить пожар и эвакуировать людей, спасателям понадобилось всего 17 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU