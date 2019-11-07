В Армянске из горящего общежития спасли 80-летнего дедушку и его 15 соседей

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-07T10:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Армянске поздно вечером в среду произошел пожар в здании общежития. Горела комната на четвертом этаже, где проживал 80-летний мужчина.

Как сообщили источники КП-Крым, прибывшие на место спасатели эвакуировали из соседних помещений 15 человек, вывели пожилого жильца из горящей комнаты и загасили пламя.

Огнем уничтожен матрас и личные вещи жильца. Больше пострадавших нет.

Чтобы потушить пожар и эвакуировать людей, спасателям понадобилось всего 17 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU