2019-11-07T10:08:17+03:00
Происшествия

В Армянске из горящего общежития спасли 80-летнего дедушку и его 15 соседей

Огонь уничтожил только матрас
КОСТРЫКИНА Елена
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Спасатели успели вовремяСпасатели успели вовремяФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Армянске поздно вечером в среду произошел пожар в здании общежития. Горела комната на четвертом этаже, где проживал 80-летний мужчина.

Как сообщили источники КП-Крым, прибывшие на место спасатели эвакуировали из соседних помещений 15 человек, вывели пожилого жильца из горящей комнаты и загасили пламя.

Огнем уничтожен матрас и личные вещи жильца. Больше пострадавших нет.

Чтобы потушить пожар и эвакуировать людей, спасателям понадобилось всего 17 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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