2019-11-07T10:25:25+03:00
Экономика

Винный и металлургический заводы Крыма передадут в частные руки

Такое решение принял Госсовет республики
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: официальный сайт «Керченского металлургического завода»Фото: официальный сайт «Керченского металлургического завода»
Изменить размер текста:

Госсовет Крыма принял решение о приватизации акционерных обществ «Крым-Вино» и «Керченский металлургический завод».

Как сообщили в пресс-службе крымского парламента, поправки в действующий прогнозный план уже одобрены.

- Ожидается, что реализация указанных акций позволит выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на текущий год, - уточнили в Госсовете.

Кроме этого, предложено передать в частные руки шесть государственных унитарных предприятий.

А в 2020 году приватизируют часть акций крымского предприятия по племенному делу в животноводстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24