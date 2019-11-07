Винный и металлургический заводы Крыма передадут в частные руки
Госсовет Крыма принял решение о приватизации акционерных обществ «Крым-Вино» и «Керченский металлургический завод».
Как сообщили в пресс-службе крымского парламента, поправки в действующий прогнозный план уже одобрены.
- Ожидается, что реализация указанных акций позволит выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на текущий год, - уточнили в Госсовете.
Кроме этого, предложено передать в частные руки шесть государственных унитарных предприятий.
А в 2020 году приватизируют часть акций крымского предприятия по племенному делу в животноводстве.
ИСТОЧНИК KP.RU