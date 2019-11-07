Винный и металлургический заводы Крыма передадут в частные руки

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-07T10:25:25+03:00

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Госсовет Крыма принял решение о приватизации акционерных обществ «Крым-Вино» и «Керченский металлургический завод».

Как сообщили в пресс-службе крымского парламента, поправки в действующий прогнозный план уже одобрены.

- Ожидается, что реализация указанных акций позволит выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на текущий год, - уточнили в Госсовете.

Кроме этого, предложено передать в частные руки шесть государственных унитарных предприятий.

А в 2020 году приватизируют часть акций крымского предприятия по племенному делу в животноводстве.

ИСТОЧНИК KP.RU