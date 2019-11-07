В аэропорту Симферополь снимают телесериал

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-07T10:49:15+03:00

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Новый терминал аэропорта Симферополь облюбовала киногруппа телесериала с рабочим названием «Я не твоя».

- Съемочная группа работала на привокзальной площади аэропорта, в зоне прибытия и вылета в пассажирском терминале, а также перроне и у взлетно-посадочной полосы, - сообщает пресс-служба международного аэропорта Симферополь.

Сюжеты с главными героями снимались в самом терминале: героиня по имени Оксана влюбила в себя молодого сотрудника авиакомпании. Коварная искусительница вынудила пойти его на должностное преступление – дать информацию о пассажире. Но оказывается, что ее возлюбленный Максим снял бронь на авиабилет. Огорченная девушка тут же перестает строить глазки наивному сотруднику аэропорта, и молча отходит от стойки регистрации.

Напоминаем, что сейчас в окрестностях Судака идет работа над кинолентой с участием Гоши Куценко. Актер ради роли похудел на 10 кило.

ИСТОЧНИК KP.RU