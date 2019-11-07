На выходных в Симферополе пройдет сельхозярмарка
В Симферополе в субботу, 9 ноября, пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. На ней представят свою продукцию крымские аграрии.
Она, кстати, будет на 15-20 процентов меньше по стоимости, нежели рыночная.
- Мероприятие проводится для того, чтобы поддержать региональных сельхозпроизводителей и для стабилизации ценовой ситуации на территории крымской столицы, - рассказали в пресс-службе администрации города.
КОНКРЕТНО
В каких районах Симферополя пройдет ярмарка:
- проезд от улицы Никанорова, вдоль «Симферопольской академической гимназии», в районе улицы Киевской, 177;
- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе пересечения улиц Кечкеметской/Б.Куна;
- парковка перед зданием «Гипросад», в районе улицы Ракетная, 10;
- улица Севастопольская, 80/3.
Торговые точки будут работать 9 ноября с 8.00 до 15.00
ИСТОЧНИК KP.RU