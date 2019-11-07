На выходных в Симферополе пройдет сельхозярмарка

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-07T11:30:43+03:00

Торговые точки будут работать с 8.00 до 15.00 Фото: Иван МАРКОВ

Цены будут на 20 процентов ниже рыночных

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В Симферополе в субботу, 9 ноября, пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. На ней представят свою продукцию крымские аграрии.

Она, кстати, будет на 15-20 процентов меньше по стоимости, нежели рыночная.

- Мероприятие проводится для того, чтобы поддержать региональных сельхозпроизводителей и для стабилизации ценовой ситуации на территории крымской столицы, - рассказали в пресс-службе администрации города.

КОНКРЕТНО

В каких районах Симферополя пройдет ярмарка:

- проезд от улицы Никанорова, вдоль «Симферопольской академической гимназии», в районе улицы Киевской, 177;

- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе пересечения улиц Кечкеметской/Б.Куна;

- парковка перед зданием «Гипросад», в районе улицы Ракетная, 10;

- улица Севастопольская, 80/3.

Торговые точки будут работать 9 ноября с 8.00 до 15.00

ИСТОЧНИК KP.RU