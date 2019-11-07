Опознайте грабителя: Полиция Симферополя обнародовала видеозапись с места преступления

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-07T12:19:19+03:00

Подозреваемый был одет в куртку и джинсы. Фото: кадр видео

В столице региона напали на офис микрозаймов

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Крымская полиция разыскивает подозреваемого в разбойном нападении.

- 5 ноября в обеденное время неизвестный вошел в офис микрозаймов, угрожая расправой, стал требовать у работников организации деньги, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Симферополю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/742358" frameborder="0"></iframe> В Симферополе напали на офис микрозаймов.Видео: пресс-служба УМВД России по городу Симферополю.! другой источник

Но как только увидел, что видеокамеры видеонаблюдения, то тут же убежал.

Полиция завела уголовное дело за разбой. По ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до 10 лет.

И сейчас идут активные поиски подозреваемого.

О преступнике известно лишь, что он худощавый, рост около 185 сантиметров. Был одет синие джинсы, черную куртку с капюшоном, на лице - медицинская маска.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о подозреваемого позвонить по телефону «102» (мобильный номер «112»).

ИСТОЧНИК KP.RU