В Гурзуфе создадут мемориальную площадку на базе музея Пушкина
На базе музея Александра Пушкина, который находится в Гурзуфе, хотят сделать мемориальную площадку. С такой инициативой выступили крымские власти, отметив, что это нужно для сохранения памяти о пребывании поэта на полуострове.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что будут приняты меры для восстановления музея поэта в Гурзуфе, пишет ТАСС.
СПРАВКА «КП»
Впервые музей был создан в 30-х годах 20 века. Но путь его создания легким назвать нельзя, ведь на протяжении половины столетия он боролся за свое право на существование.
На сегодняшний день экспозиция располагается в 6 залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта и литературных произведениях.
ИСТОЧНИК KP.RU