2019-11-07T12:04:09+03:00
Общество

В Гурзуфе создадут мемориальную площадку на базе музея Пушкина

Так хотят сохранить память о жизни поэта на полуострове
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Музей Пушкина в Гурзуфе. Фото: официальный сайт музеяМузей Пушкина в Гурзуфе. Фото: официальный сайт музея
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На базе музея Александра Пушкина, который находится в Гурзуфе, хотят сделать мемориальную площадку. С такой инициативой выступили крымские власти, отметив, что это нужно для сохранения памяти о пребывании поэта на полуострове.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что будут приняты меры для восстановления музея поэта в Гурзуфе, пишет ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Впервые музей был создан в 30-х годах 20 века. Но путь его создания легким назвать нельзя, ведь на протяжении половины столетия он боролся за свое право на существование.

На сегодняшний день экспозиция располагается в 6 залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта и литературных произведениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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