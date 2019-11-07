На 29 улицах Симферополя обновят дорожную разметку
В Симферополе до конца ноября нанесут разметку на 29 улицах. Работы выполняет муниципальное предприятие «Город» и подрядчик, который ранее выиграл конкурс.
Сейчас городские службы наносят элементы разметки желтого цвета: пешеходные переходы, места остановок, а подрядчик обновляет осевые линии вдоль дорог.
- Работы уже провели на улицах Садовая, Коммунальная, Гражданская, Павленко, Лермонтова, Ким и на бульваре Ленина, - рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.
Также обновили полосы движения на улицах Данилова, Трансформаторная и Евпаторийском шоссе.
До 18 ноября планируется нанести горизонтальную разметку более чем на 20 улицах.
В этот перечень вошли: Ракетная, Киевская, Генерала Васильева, Данилова, Героев Сталинграда, Студенческая, Ким, Трансформаторная, Залесская, Мира, Луговая, Лермонтова.
ИСТОЧНИК KP.RU