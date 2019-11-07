Цифровые двойники для судостроительства Крыма разработают ученые КФУ

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-07T14:32:20+03:00

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Ученые Крымского федерального университета проводят исследования в сфере разработки моделей управления на основе цифровых двойников для судостроительных предприятий Крыма. Главной особенностью является исключение работы сотрудника в опасной зоне.

Заведующая кафедрой экономической теории Института экономики и управления КФУ Наталья Симченко рассказала, что новая технология Smart Digital Twin позволит моделировать различные ситуации, которые связаны с производством. Также она даст возможность подобрать самые положительные сценарии проведения технологического процесса и минимизирует сбои.

- Степень локализации кластера на данный момент занимает всего 5-6 процентов, а должна быть не менее 60 процентов. Те цифровые платформы, которые есть на сегодня, разрознены. Это ведет к слабой степени взаимодействия вводимой и выводимой информации, - резюмировала Симченко.

Руководитель исследования подчеркнула, что реализация проекта создаст положительный экономический эффект, обеспечит Крым новыми рабочими местами и поколением инженерных кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU