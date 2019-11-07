2019-11-07T14:56:31+03:00
Авто

В Крыму впервые представят новый купе-кроссовер HAVAL F7x

Презентация авто пройдет в симферопольском автосалоне «Престиж Автомоторс»
Степан ОСТИНОВ
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В Симферополе состоится официальная презентация инновационного купе-кроссовера HAVAL F7x на территории Республики Крым.

Мероприятие пройдет 10 ноября в 11:00 в автосалоне «Престиж Автомоторс» по адресу: ул. Бородина, 18 В. Все желающие увидеть новый кроссовер могут зарегистрироваться в автосалоне с 10:00 воскресенья.

Партнеры презентации – АО «ГЕНБАНК», лизинговая компания «АвтоРелиз». Медиа-партнер «Русское Радио», «Комсомольская Правда в Крыму», при участии предприятий и предпринимателей Крыма.

СПРАВКА «КП»

НAVAL F7x — стильный пятидверный интеллектуальный кроссовер в кузове купе. Новая модель порадует ценителей автомобильных форм уникальным спортивным молодежным дизайном. Динамичные агрессивные и, в то же время, плавные линии делают новый купеобразный облик автомобиля «своим» на дорогах города. Интеллектуальный кроссовер не только идеально вписывается в высокотехнологичный индустриальный пейзаж, а является его логичным продолжением и украшением.

- На правах рекламы

Фото: автосалон «Престиж Автомоторс»

Фото: автосалон «Престиж Автомоторс»

ИСТОЧНИК KP.RU

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