«Крымавтодор» закупит техники на 1 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-07T16:12:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Ответственное за содержание крымских дорог госпредприятие «Крымавтодор» в следующем году закупит техники на 1 миллиард рублей. Обновление и усиление материальной базы главного по дорожному хозяйству в регионе необходимо для выполнения плана ремонтных работ и проверки качества укладки дорожного полотна.

- В рамках содержания и работы «Крымавтодора» одобрена закупка техники на 1 миллиард рублей, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе проверки строительства трассы «Таврида». – Технику (предприятие. - Ред.) получит в первом полугодии.

По ловам исполняющего обязанности министра транспорта Крыма Сергея Карпова, на эти средства будут модернизированы три асфальтобетонных завода для выпуска более качественной смеси, закуплена техника на три асфальтоукладочных комплекса и 40 единиц техники для содержания и уборки дорожной сети.

- Учитывая объем работ, который планируется со следующего года, требуется усиление контролирующих функций, – подчеркнул и.о. министра. – Поэтому в рамках одобренной закупки техники для ГУП «Крымавтодор» мы делаем дополнительную лабораторию, которая будет работать как стационарно, так и на выездах.

ИСТОЧНИК KP.RU