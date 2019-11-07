ЧП в Симферополе: Mercedes сбил дворника на перекрестке
Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии
Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
Изменить размер текста:
Утром 7 ноября в Симферополе микроавтобус Mercedes сбил дворника. ЧП произошло на перекрестке улиц Гражданская и Трубаченко, сообщают пользователи соцсетей.
По их данным, дворник подметал улицу от опавших листьев, а в это время на перекресток выехала легковушка.
Блюститель чистоты не заметил приближающийся транспорт. В следующее мгновение в бок зеленого Mercedes врезалась белая легковушка, микроавтобус задел дворника, и мужчину подбросило в воздух.
По данным "Крымской газеты", пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU