ЧП в Симферополе: Mercedes сбил дворника на перекрестке

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-07T16:51:35+03:00

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии

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Утром 7 ноября в Симферополе микроавтобус Mercedes сбил дворника. ЧП произошло на перекрестке улиц Гражданская и Трубаченко, сообщают пользователи соцсетей.

По их данным, дворник подметал улицу от опавших листьев, а в это время на перекресток выехала легковушка.

Блюститель чистоты не заметил приближающийся транспорт. В следующее мгновение в бок зеленого Mercedes врезалась белая легковушка, микроавтобус задел дворника, и мужчину подбросило в воздух.

По данным "Крымской газеты", пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU