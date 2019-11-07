2019-11-07T17:10:57+03:00
Общество

Муниципальный автопарк Крыма за три года обновится на тысячу автобусов

Первые 50 выйдут на линии на следующей неделе
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Крымчане постоянно жалуются властям на городской транспортКрымчане постоянно жалуются властям на городской транспортФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Крым получил 50 новых пассажирских автобусов для обновления автопарка муниципальных предприятий. До конца года поступят еще 40 машин, а всего за три года около 1 тысячи.

- Первые 50 автобусов уже пришли, на следующей неделе должны выйти на маршруты, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – До конца года еще 40 автобусов должны получить, и в общем согласовано на 3 года приобретаем 1 тысячу единиц транспорта.

Глава региона подчеркнул, что новые автобусы поступят в муниципальные предприятия и составят достойную конкуренцию частным перевозчикам в качественном выполнении услуг с соблюдением расписания движения. Конкурсные процедуры по закупке автотранспорта должны пройти до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Севастополя на Советской вернули историческую брусчатку
В Евпатории появится «столовая» для кормежки лебедей
Первый поезд в Крым по мосту отправится из Санкт-Петербурга
Правоохранители опровергли слухи о маньяке из Евпатории
Упрятать провода в землю обещают дорожники Крыма
Землю под трассу «Таврида» выкупят до конца года
ЧП в Симферополе: Mercedes сбил дворника на перекрестке
Аксенов протестировал «Тавриду» за рулем «Мерседеса»
«Крымавтодор» закупит техники на 1 миллиард рублей
20 артснарядов и 1 противотанковая мина: В Севастополе нашли боеприпасы
В Ливадийском дворце собрались представители 20 стран мира
В Крыму впервые представят новый купе-кроссовер HAVAL F7x
Цифровые двойники для судостроительства Крыма разработают ученые КФУ
Ялтинцы очистят город от незаконных объявлений за денежные призы и билеты в кино
На 29 улицах Симферополя обновят дорожную разметку
Опознайте грабителя: Полиция Симферополя обнародовала видеозапись с места преступления
В Гурзуфе создадут мемориальную площадку на базе музея Пушкина
Стало известно, когда закончится ремонт на улице Александра Невского в Симферополе
На выходных в Симферополе пройдет сельхозярмарка
В аэропорту Симферополь снимают телесериал
Винный и металлургический заводы Крыма передадут в частные руки
В Крыму построят два новых СИЗО
В Армянске из горящего общежития спасли 80-летнего дедушку и его 15 соседей
На четвертом этапе "Тавриды" достраивают мост
Погода в Крыму на 7 ноября: до +24 градусов и облачно
Крымский адвокат-мошенник будет ожидать суда под домашним арестом