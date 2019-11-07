Муниципальный автопарк Крыма за три года обновится на тысячу автобусов

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-07T17:10:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Крым получил 50 новых пассажирских автобусов для обновления автопарка муниципальных предприятий. До конца года поступят еще 40 машин, а всего за три года около 1 тысячи.

- Первые 50 автобусов уже пришли, на следующей неделе должны выйти на маршруты, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. – До конца года еще 40 автобусов должны получить, и в общем согласовано на 3 года приобретаем 1 тысячу единиц транспорта.

Глава региона подчеркнул, что новые автобусы поступят в муниципальные предприятия и составят достойную конкуренцию частным перевозчикам в качественном выполнении услуг с соблюдением расписания движения. Конкурсные процедуры по закупке автотранспорта должны пройти до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU