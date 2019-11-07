2019-11-07T17:30:59+03:00
Экономика

Упрятать провода в землю обещают дорожники Крыма

Для коммуникаций проложат кабельные каналы
Анна КИРИЕНКО
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Дорожники будут прокладывать кабельные каналыДорожники будут прокладывать кабельные каналыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во время ремонта дорожники в Крыму будут укладывать кабельные каналы для проводов, по которым идет электричество и связь.

- При разработке документации внедряем проект «Чистое небо», – пояснил и.о. министра транспорта Сергей Карпов. – В рамках капитального ремонта дорог будут отремонтированы тротуары и коммуникации убраны под землю в кабельные каналы.

До конца года свои проекты ремонта дорожной сети получат Симферополь и Керчь, остальные муниципалитеты - до марта 2020 года.

Руководитель минтранса добавил, что программа ремонта дорог на 2020-22 годы будет одобрена до 1 декабря.

Из 29 муниципальных образований в приоритете три – Симферополь, Керчь и Симферопольский район. В Симферополе уже разработана программа по приведению улиц в нормативное состояние. На ремонт улиц, которые вызывают жалобы, подрядчик уже готовит техническую документацию.

– В 2020 году мы закрываем потребности муниципальных образований там, где есть проекты, – сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. – Около 2,2 миллиардов рублей получат в первом полугодии.

До 2024 года строительством и ремонтом автомобильных дорог на территории Республики будут заниматься лишь две компании – АО «ВАД», которая сейчас строит трассу «Таврида», и «Центродорстрой», занимающаяся строительством автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный. Эти компании будут получать контракты на работы в Крыму без конкурсов. Такое решение принято на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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