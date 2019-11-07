2019-11-07T18:19:12+03:00
Происшествия

Правоохранители опровергли слухи о маньяке из Евпатории

Соцсети заполонили панические посты
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Анастасия ЖУКОВАФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Евпатории правоохранители ищут убийцу пенсионерки-пастушки. Ориентировки на преступника, которые развесили по городу, спровоцировали волну слухов о якобы орудующем в городе маньяке. Соцсети заполонили сообщения, что некий мужчина нападает на женщин, перерезает им гордо и даже отрезает грудь.

- За последнюю неделю массовых нападений на женщин зафиксировано не было. Единственный случай криминальной смерти был зафиксирован 4 ноября в Евпатории (речь идет об упомянутом убийстве пенсионерки. - Ред.). По факту заведено уголовное дело, которое расследуется следователями. Но разговоры о массовых убийствах в Крыму женщин — это информация, которая ничем не подтверждена и безосновательна, - приводит Крымское информационное агентство слова компетентного источника в правоохранительных органах.

Он заверил, что если бы в Крыму действительно орудовал маньяк, его бы уже активно искали все силовые структуры полуострова. Сейчас же женщинам Евпатории и всего Крыма волноваться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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