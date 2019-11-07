2019-11-07T18:09:23+03:00
Общество

Первый поезд в Крым по мосту отправится из Санкт-Петербурга

Состав стартует 23 декабря в 14.00 по московскому времени из Московского вокзала
Надежда ДАЦЮК
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Из Московского вокзала поезд отправится в город-геройИз Московского вокзала поезд отправится в город-геройФото: Александр ГЛУЗ
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Первый поезд в Крым по железнодорожному мосту через Керченский пролив отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Состав отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени и проследует по обновленному маршруту. В Севастополь он прибудет 24 декабря в 23.30. Таким образом, путь от северной столицы до города-героя будет занимать 43,5 часа. Как сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», которая будет заниматься перевозками, по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь будут следовать пять одноэтажных поездов.

24 декабря в 23.45 от Казанского вокзала Москвы отправится первый поезд в Симферополь. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Будет курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами св и купе.

Напомним, продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября. Приобрести их можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании-перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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