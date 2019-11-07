В центре Севастополя на Советской вернули историческую брусчатку
На этом месте оборудуют пешеходный переход
Фото: Олег Турчанович / ForPost
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В Севастополе на улицу Советскую вернули историческую брусчатку, снятую во время капитального ремонта.
На пересечении улицы Советской с Сергеева-Ценского изначально хотели уложить асфальт, но позже работы были приостановлены. Брусчатку решили вернуть и оборудовать на этом месте пешеходный переход, передает ForPost.
Спустя месяц историческое покрытие уложили обратно, однако оценить качество проделанных работ пока что достаточно трудно - большую часть переложенной брусчатки сейчас покрывает песок, видна, главным образом, только старая кладка.
ИСТОЧНИК KP.RU