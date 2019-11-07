В центре Севастополя на Советской вернули историческую брусчатку

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-07T18:34:41+03:00

На этом месте оборудуют пешеходный переход

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В Севастополе на улицу Советскую вернули историческую брусчатку, снятую во время капитального ремонта.

На пересечении улицы Советской с Сергеева-Ценского изначально хотели уложить асфальт, но позже работы были приостановлены. Брусчатку решили вернуть и оборудовать на этом месте пешеходный переход, передает ForPost.

Спустя месяц историческое покрытие уложили обратно, однако оценить качество проделанных работ пока что достаточно трудно - большую часть переложенной брусчатки сейчас покрывает песок, видна, главным образом, только старая кладка.

ИСТОЧНИК KP.RU