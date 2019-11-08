В Крыму наказаны полторы тысячи извозчиков-нарушителей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-08T10:00:44+03:00

При этом транспорт отобрали менее чем у ста перевозчиков

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Только за четыре месяца полиция Крыма насчитала полторы тысячи нарушений в сфере пассажирских перевозок на полуострове.

По данным крымского главка МВД, все это время в республике проходила операция «Нелегальный перевозчик».

За первую неделю ноября из 14 правонарушений 12 были связаны с тем, что водители не имели лицензии.

Тем не менее, за все время операции на спецстоянку было отправлено только 4 автобуса, а также 73 легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU