В Крыму наказаны полторы тысячи извозчиков-нарушителей
При этом транспорт отобрали менее чем у ста перевозчиков
Нарушителей выявила во время спецоперации
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Только за четыре месяца полиция Крыма насчитала полторы тысячи нарушений в сфере пассажирских перевозок на полуострове.
По данным крымского главка МВД, все это время в республике проходила операция «Нелегальный перевозчик».
За первую неделю ноября из 14 правонарушений 12 были связаны с тем, что водители не имели лицензии.
Тем не менее, за все время операции на спецстоянку было отправлено только 4 автобуса, а также 73 легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU