2019-11-08T11:56:02+03:00
Общество

В крымском селе Красный Мак едва не сгорела местная администрация

Под стенами у чиновников загорелась мусорная свалка
Анна КИРИЕНКО
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Точную причину пожара установят экспертыТочную причину пожара установят эксперты
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Крымские спасатели предотвратили масштабный пожар в селе Красный Мак Бахчисарайского района. Вблизи здания местной администрации загорелась свалка строительного мусора.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, пожар полыхал на площади 100 квадратных метров, а высота пламени достигала нескольких метров.

Огнем была охвачена газовая труба, проходящая по стене здания.

- Для предотвращения угрозы взрыва и отключения газовой магистрали огнеборцы вызвали специализированную службу, а до их прибытия предпринимали все меры по охлаждению трубы для недопущения утечки газа, - уточнили в пресс-службе.

Существовала непосредственная угроза распространения огня на здание магазина и администрацию сельского поселения.

Но благодаря работе пожарных пламя удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причину возникновения огня выяснят эксперты, но по предварительной версии, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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