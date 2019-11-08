В крымском селе Красный Мак едва не сгорела местная администрация
Крымские спасатели предотвратили масштабный пожар в селе Красный Мак Бахчисарайского района. Вблизи здания местной администрации загорелась свалка строительного мусора.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, пожар полыхал на площади 100 квадратных метров, а высота пламени достигала нескольких метров.
Огнем была охвачена газовая труба, проходящая по стене здания.
- Для предотвращения угрозы взрыва и отключения газовой магистрали огнеборцы вызвали специализированную службу, а до их прибытия предпринимали все меры по охлаждению трубы для недопущения утечки газа, - уточнили в пресс-службе.
Существовала непосредственная угроза распространения огня на здание магазина и администрацию сельского поселения.
Но благодаря работе пожарных пламя удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Причину возникновения огня выяснят эксперты, но по предварительной версии, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU