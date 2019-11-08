В Керчи бабушка попала в больницу, оставив без присмотра 6 голодных псов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-08T13:53:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Жуковке, что в окрестностях Керчи, хозяйку полуразвалившейся лачуги забрали в больницу: по предварительной информации женщина страдает психическим заболеванием. А вот ее шесть псов остались одни дома.

Собаки охраняли хижину, которая почти развалилась. Фото: Мария Хужина

- Нам позвонили из горадминистрации и попросили приехать и забрать животных, - рассказала КП-Крым Ольга Литвинова, зоозащитница. – Две собаки сидели на цепи в самой избушке, столько же были привязаны на улице и еще парочка бегала на воле.

Собаки голодные и одичавшие, но кинологи смогли их «уговорить» сдаться без боя и увезли в приют.

- Животных вымыли, обработали, держим на усиленном пайке, - сообщила КП-Крым Ольга Литвинова. – После того, как они пройдут стерилизацию, будем искать новых хозяев. Если же нет, то просто выпустим на волю, но не раньше того момента, когда они пройдут социализацию.

Как же понять, что животное может свободно бегать по улицам и не представляет никакой опасности для людей?

- На волю отпускаем после того, как собака разрешает себя погладить по голове, - объяснила Ольга Литвинова. - Иногда на это нужна неделя, но порой психологическая травма у животного настолько велика, но требуется несколько месяцев.

Как же можно вернуть доверие людям?

- Балуем собаку вкусняшками, разговариваем, выводим на прогулку, - поделилась с КП-Крым секретами кинолог.

ИСТОЧНИК KP.RU